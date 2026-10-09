El viaje que planean la China Suárez y Mauro Icardi tras su divorcio: ¿Se llevan a las hijas de Wanda Nara?

“Mauro pidió, este papel entró ayer tengo entendido, ya Wanda está notificada de esto, pidió ir a Miami y a México con las chicas, ellas tienen vacaciones hasta el día 19, estamos a 9, a partir de que Wanda dé el ok, ella estaría listo con las valijas porque se las quiere llevar de viaje”, detalló Paula Varela aunque no se conoció la decisión de rubia hasta el momento.

La reacción de la China Suárez tras el divorcio oficial de Wanda Nara y Mauro Icardi

“Sentencia de divorcio oficial. Hay motivos para brindar”, escribió el futbolista que aseguró que el tribunal de Milán declaró disuelto su matrimonio y rechazó los pedidos de manutención y pensión por divorcio de la conductora.

“El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio”, expresó, “La Justicia consideró que Wanda Nara cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, sostuvo.

La reacción de la China Suárez por el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara.

Lejos de dejar pasar el momento, la China Suárez redobló la apuesta y se grabó bailando muy sensual en la casa de los sueños acompañando su reel con un filoso mensaje. "Hoy es un buen día", escribió filosa.

La madre de la China Suárez amenazó a una modelo por culpa de Mauro Icardi

La China Suárez volvió a ser noticia de todos los portales ahora por un explosivo mensaje de su mamá Marcela Riveiro que dejó impactados a sus followers.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, la madre de la China Suárez le mandó un letal comentario por privado a la cuenta de Instagram de Rocío Galera una modelo que fue vinculada con Mauro Icardi.

Días atrás, trascendió que Mauro Icardi le habría dado me gusta a posteos de la modelo con quien ya fue relacionado años atrás luego de que la top expusiera supuestos chats que habrían tenido.

Indignada con la reapareición de Rocío Galera, la madre de la China Suárez escribió. "Mamarracho...Te metés en su relación y me vas a conocer”.