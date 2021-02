Wanda Nara: así está después de 5 cesáreas y ningún retoque

En su cuenta de Instagram decidió romper con los moldes de los filtros y el photoshop y mostrarse como es en ropa interior junto a una profunda reflexión.

La empresaria, mediática y modelo, esposa y representante de Mauro Icardi, delantero del PSG de Francia, impactó con su relato: "Cada cuerpo de la mujer vive una revolucion diferente. Mi cuerpo vivio 5 embarazos, 5 cesáreas y aunque podría permitírmelo, ninguna extension de piel, ninguna lipo", confiesa.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCLOwpMpKqy0%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi)

"Esperé... bajé 5 veces de peso. Escuché críticas y mas críticas (casi siempre de mujeres)", advierte.

"Cada cuerpo es distinto, cada mujer elige que hacer con su estética. Apruebo todo lo que nos haga sentir mejor. Y nunca me lastiman las críticas. Todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo mas duro mas flaco. Lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad eso no lo cambia un filtro un cirujano y ningun retoque. Muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad. Esa te gana o te pierde para siempre", aseguró en Instagram con firmeza.

"Buen San Valentín", deseó en la previa del Día de los Enamorados.

wanda nara peso 1.jpg

7 años con Icardi

Este 2021, Wanda Nara y Mauro Icardi cumplirán 7 años de casados. El aniversario de bodas será el 27 de mayo, día en el que dieron el sí en un registro civil de San Isidro. Wanda ya era mamá de tres varones, junto al también futbolista Maxi López, y tenía 27 años. Mauro tenía 21. Con el tiempo serían papás de dos niñas, Francesca e Isabella.