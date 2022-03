Viviana Canosa redobló contra Calu Rivero: "Le gusta la guita más que el ..."

xalu viviana.jpg

“Hablando de la gente a la que le gusta la guita más que el dulce de leche, me contestó Calu Rivero”, comenzó al aire Viviana Canosa.

“No me contestó como yo la conozco, como Calu, sino como Dignity, porque se hace llamar así”, siguió.

Viviana Canosa liquidó a Calu Rivero

“Dicen que uno se jacta de lo que le falta… ¡y es muy contradictoria esta chica! Dice que ama a sus ancestros pero se sacó su apellido. Calu Rivero o Dignidad es socia de Aito de la Rúa”, continuó leyendo la conductora y sumó: “Vayamos al otro mensaje de Dignidad”.

"Le hizo un altar a María Magdalena. Esto es de una incoherencia total y absoluta. Es pañuelo verde, militó a favor del aborto… y admira a María Magdalena. ¡Oh, my god! Agarren la biblia chicas que no muerden”, sumó Canosa.

“Ayer en el zapping, mirando Los Oscar, miré un poco el código Da Vinci y me acordé de Dignidad. O sea, no está negando que no está bueno pedirle a un tipo un palo verde para casarse. Entienden que esta chica se compara con María Magdalena. Para mi estaba hablando de faso, no sé”, cerró súper picante.