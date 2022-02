¡Una bomba! Guillermina Valdés mostró a su hermana y los fans explotaron: "¡Iguales!"

Luciendo súper casual y sin una gota de maquillaje, las Valdés arrasaron con su hermosura y recibieron cientos de comentarios.

gui hermana.jpg

"Iguales", "Qué parecidas", "Igual de bombas", y hasta un mensaje de Marcela Tinelli. "Me tiene abandonado mi cuñada" escribió el conductor divertido

Guillermina Valdés mostró su lomazo y le dijeron de todo

Guillermina Valdés posó luciendo una micro bikini verde y una musculosa dejando a la vista su espectacular lomazo.

Sin embargo, toda la atención se la robó su ombligo y muchos followers la acusaron de usar photoshop para retocar su figura haciendo que hasta el ombligo desaparezca.

A pesar de que la misma Guillermina Valdés explicó junto a su posteo que la tira de la remera tapaba su ombligo, las redes estallaron con la imagen y grabó un video respondiendole a los followers.

gullerminaa.jpg

Guillermina Valdés habló de su ombligo

"Mi querido ombligo se encuentra debajo de la telita gris, si, es pequeño, tenía una hernia luego de mi tercer embarazo, y al solucionarlo me lo dejaron muy peque . Cierta gente fantasea que me lo borre en la foto", escribió Guillermina junto a su álbum.

"Y entreno 3 veces x semana desde los 14, tengo 44, o sea, 30 años de disciplina. Siempre buscando un modelo de salud, no estético ( ciertos comentarios aclarados)", cerró filosa.

El video de Guillermina Valdés contra los haters

Si bien Guillermina habló de su figura en su posteo, decidió ir por más y grabó un video donde reveló la difícil experiencia que vivió luego de dar a luz.

“Yo no soy de hablar a cámara porque no me divierte dar explicaciones, pero este es un tema importante para las mujeres. En uno de mis embarazos, uno de mis hijos era muy grandes y tuve una hernia en el ombligo, con lo cual con el tiempo me tuve que operar porque se me salió para afuera y me quedó una bola. Y cuando me hicieron el nuevo ombligo, quedó chiquitito. Me gustaba más el de antes. Pero es eso. Lo digo porque me preguntan siempre”.

"Es eso. A veces te ponen 'qué se hizo en el ombligo', 'dónde está', que es chiquito… es eso. Tenía una hernia y me lo hicieron chiquito”, aclaró Guillermina.