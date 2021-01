"No le voy a cortar la cabeza. Tener que abrirlo me da como asesina", indicó la mediática, horrorizada.

Sin embargo, a pesar de que otros participantes también tuvieron dificulades para cumplir con el desafío, fue La Griega quien fue eliminada por el jurado.

Visita de Andy Kusnetzoff y despedida de Vicky Xipolitakis - MasterChef Argentina 2020

"Soy la quinta finalista de MasterChef, así que ojalá los prejuicios no existan más. Gracias, los quiero mucho, con todo mi corazón. Lloro por ustedes porque los veo sufrir. Estoy feliz, porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros. Santi te adoro, es un placer trabajar con vos. Hagan de cuenta que me estoy riendo, son lágrimas de felicidad" comenzó diciendo Vicky en su despedida.

"Los amo a todos, fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá. Después de ser mamá me reencontré conmigo misma, con la gente, y me mostré tal cual soy como persona y no como personaje", manifestó Xipolitakis, emocionada.

Como no podía ser de otra manera, Vicky decidió dejarle un recuerdo a Germán Martitegui y le regaló su portaligas a Martitegui “porque yo sé que me va a extrañar”.