¡Tremendo! Andrés Nara presentó a su novia en televisión y es ¡igualita a Wanda!

Debby Giménez, por su parte, tiene 36 años, nació en Misiones y hace un tiempo comparte la vida con el empresario en la zona norte del Gran Buenos Aires. Según contó el padre de Wanda Nara, Giménez “tiene un hijo y es dueña de un emprendimiento de ropa femenina”.

En las redes, la pareja se muestra de lo más apasionada y enamorada.

Andrés Nara, por su parte, habló por primera vez de la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi y sorprendió al reconocer que se enteró de la noticia por los medios.

“Me enteré porque me pasaron la información, soy sincero y no tengo mucho para opinar, pero me dolería muchísimo que se separen, porque él se comportó muy bien tanto con los hijos de Maxi como con las nenas. Él siempre a ella la respetó mucho”, afirmó.

Además reconoció que sigue distanciado de Wanda Nara pero que espera poder tener un acercamiento.

La historia de amor de Andrés Nara y Debbie Giménez, su novia de 36 años

Mientras tanto, Wanda Nara se muestra cada vez más sexy y explosiva en las redes sociales. Desde hace algunos días, la rubia no para de cautivar a sus followers con una serie de fotos presumiendo su lomazo al límite.

En esta oportunidad, Wanda Nara volvió al trabajo y dio un anticipo de lo que vendrá con un video súper sexy. La mujer de Mauro Icardi se grabó durante el back de una producción de fotos y dejo a la vista su escotazo.

"Yo soy ese tatuaje papi que no se borra", escribió filosa junto a la publicación que en pocos minutos hizo estallar Instagram.