¡Tremendo! Analía Franchín destapó las internas de Masterchef y apuntó contra Rocío Marengo

El chiste de Rocío Marengo a Analía Franchín que salió mal - MasterChef Celebrity 2020

Sin embargo, al ser consultada por Rocío Marengo, la ex de Guillermo Coppola disparó sin filtro: "Rocío fue la única que se retiró del grupo apenas terminó su participación”, contó.

"Cuando se fue Iliana dijo que se iba a ir, pero todos le dijimos que no se vaya en cambio Rocío sí se fue", explicó.

Rocío Marengo no se fue de la mejor manera de Masterchef. La modelo denunció que Germán Martitegui en un momento de la grabación le dijo "¡Cállate y cociná!", pero que fue editado y no fue puesto al aire. “Siento que conmigo pasaron un límite, podríamos haber jugado juntos porque yo sé jugar pero jugaron conmigo. Yo me brindé desde el arranque pero siento que de a poco fueron manejando mis emociones y me terminé sometiendo a un maltrato lento”, aseguró la ex participante a Clarin.

“Por más que las mujeres estamos en otra etapa y empoderadas, cuando vivís una situación así te da miedo. Y yo siento que también soy culpable, me brindé demasiado. A mí me interesa mucho la cocina, le puse mucha pasión y garra. Y yo permití que ellos crezcan sobre mí para accionar. En algún momento que yo ya la estaba pasando mal, quise sacar pecho y hacerles frente de igual a igual... Pero es claro que la estructura es del siglo 20 mil antes de Cristo. Hay algo de abuso de poder, una diferencia de poder abismal. Es una relación muy desigual. Me sentí maltratada, en carne viva, hicieron conmigo lo que quisieron”, agregó Marengo.