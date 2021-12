¡Tremendas! Se filtraron las primeras fotos de Florencia Peña desnuda para una página hot

florencia divas 3.jpg

"Quería contarles que a partir de hoy van a poder encontrarme también en Divas Play. Me abrí un perfil y voy a subir todas las cosas que no me permite subir el Instagram y los quería invitar que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad. Espero que ustedes también lo hagan como quieran, dónde quieran y con quién quieran", decía la comediante en un breve video publicado en Instagram.

"Como me parece interesante ser inspiración, los espero en Divas Play", seguía.

LAS PRIMERAS FOTOS DE FLORENCIA PEÑA AL DESNUDO

Tras su comunicado, Florencia Peña debutó en la plataforma con una serie de fotos donde se la ve posando recostada con una minúscula tanga de cadenas como única prenda.

Florencia Peña perfil Divas Play.PNG

"Acá los espero, para encontrarlos de otra manera. A pleno su tabúes! Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por mas...", dice la Bio de su perfil.

Según informaron medios uruguayos, Florencia Peña arregló para convertirse en la cara de esta nueva plataforma con contenido para adultos y publicar material para los usuarios del sitio varias veces a la semana.

Divas Play es una plataforma de contenido erótico de proyección internacional que surge a partir del canal uruguayo Divas TV.