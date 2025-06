¡Tremenda! La foto que Luciana Elbusto le dedicó a Juan Román Riquelme

luciana elbusto foto riquelme.jpg La foto que Luciana Elbusto le dedicó a Juan Román Riquelme.

"Fue un guiño para Riquelme. Ellos hablaron hasta ayer inclusive (él está en Miami)y juguetean con que ella es su "cábala", agregó el periodista sobre la relación entre la periodista y el presidente de Boca.

Los mensajes de Luciana Elbusto con Riquelme: "Mostrame..."

Fue Fede Flowers, quien reveló el bombazo e incluso mostró mensajes que habrían intercambiado Luciana Elbusto y el presidente de Boca.

luciana elbusto riquelme.jpg

"Mostrame lo linda que estas", es uno de los tantos mensajes que le escribió Riquelme a Elbusto. Además, el periodista aseguró que todo comenzó tres años atrás.

Luciana Elbusto reveló cómo hicieron para que la mujer de Brancatelli no se enterara de su romance

En Pasó en América, Luciana Elbusto terminó su raid mediático confesando cómo evolucionó su relación con Diego Brancatelli convirtiéndose en un romance clandestino.

¿Cecilia Insigna se enteró cuando explotó todo esto mediáticamente o ya lo sabía?”, le preguntó Natalie Weber, a lo que Elbusto respondió: “No, no, no creo que haya sabido antes, Nati. No creo que haya sabido nada”. “¿Pero cómo? ¿En cinco años? ¿Cómo no se va a dar cuenta?”¿En ningún momento Cecilia sospechó nada?, insistió Aylén Bechara.

“Y eso no sé, eso es algo de la pareja. A ver, todos dicen cinco años, pero no es que estuvimos cinco años. O sea, también tuvimos nuestro vínculo de amistad a veces”, explicó Luciana Elbusto sobre el desconocimiento de Cecilia Insina de la aventura de su marido.