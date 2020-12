Tremenda confesión de Oriana Sabatini sobre su cuerpo: "Me sentía un elefante"

"Ayer tuve un atracón con lo cual hoy seria inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo", comenzaba diciendo.

"Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y ESTÁ BIEN; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije", decía con dureza.

Oriana Sabatini auténtica: Contó lo que comió, mostró su celulitis y reconoció su pasado anoréxico

Ahora Oriana volvió a hablar sobre este video y explicó las razones que la llevaron a realizarlo. "Lo hice pura y egoístamente para mí... Sabía que podía ayudar a alguien pero lo necesitaba yo, necesitaba soltar la mochila y deshacerme un poco de eso", explicó la cantante.

Además Ori se refirió a lo que sufrió durante sus años de adolescencia cuando comparaba su figura con la de sus compañeras. "En mi clase era la más alta, la más grandota; me desarrollé a los 10 años, entonces era difícil para mí ver cómo mis amigas eran diminutas y yo me sentía como un elefante", recordó mostrándose feliz y segura de si misma en la actualidad.