"Tan metidas y tan pel...", Yanina Latorre explotó contra las mamis del cole

“Chicas, aflojen. A la mañana cuando me levanto suben fotos de las tostadas de los pibes. Tengo el teléfono lleno de mierda y estoy todo el día borrando fotitos. ¡Mandan giladas! Chicas, por Dios”, comenzó diciendo en un video.

"Pobres pibes. Yo no mando nada. Me asombra. Es peligroso que las madres sean tan metidas y tan pelotudas”, lanzó indignada. “Amo que me odien, amo que me critiquen y tengan chats paralelos y digan esta loca… . Es que me deprime mucho el chat de mamis”, siguió sin tapujos.

INTERNAS EN LAM

Yanina Latorre dio detalles de cómo fue recibida la noticia del fin del programa y cómo se vivió el día después del anuncio en el estudio.

"El día que Ángel puso el tweet nosotras recibimos un llamado y a cada una nos comunicaron que el programa no seguía”, explicó Latorre en el cilco radial, Polino Auténtico.

"Así, lisa y llanamente con una mera conversación por celular: “A partir de ahí las angelitas podían quedar liberadas o no y renegociar algo. La verdad es que el viernes LAM fue un velorio. Todo un drama”, sumó.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS ANGELITAS?

“Fue todo muy feo. La más dolida es Cinthia porque se queda sin laburo y tiene las chicas. Pero son cosas que pasan. Las demás no. Yo creo que si Ángel arma algo va a contar con las chicas”, siguió Yanina sobre las reacciones de sus compañeras por el fin de su trabajo.

Además, Yanina habló de su futuro laboral y reconoció que espera seguir trabajando con Ángel de Brito.

“Yo ya tuve mi primera charla, y Ángel me dijo que voy a estar en su próximo proyecto, que no sé cuál es ni donde. Pero confío mucho en Ángel y Mandarina, así que voy a seguir. No me imagino trabajando con otra persona, así que después les daré más detalle”, sostuvo.