Este domingo a las 22 hs, y tras dos semanas sin salir al aire en vivo por las Elecciones 2019, Telefe presenta una noche fuerte en Susana Giménez.

Araceli González será la invitada de este domingo al programa de la diva en medio de un divorcio con Adrián Suar que no se termina en lo que respecta a la división de Pol-ka.

Este año, la actriz volvió a reflotar su conflictiva separación al publicar una carta en las redes sociales donde señala que "ya no me callo más. Hay una demanda larguísima, se trabajó con abogados, con contadores míos, y mi psicóloga. Acá hay mucho y yo siempre quise llegar a un acuerdo, él nunca quiso llegar a un arreglo por el lado bueno. Yo hace dos años inicié un juicio y tampoco se puede llegar a un arreglo porque hubo una audiencia y no fue".

Y para promocionar la esperada entrevista, desde Telefe anuncian: "En una charla íntima, la diva de la televisión recibirá a Araceli González. A pura complicidad, la actriz hablará con Susana de mujer a mujer". ¿Qué dirá Adrián Suar?