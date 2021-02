¡Sin filtro! La insólita confesión de Charlotte Caniggia sobre el trabajo

“Odio laburar. No me gusta. Me gusta cuando me pagan, que veo plata y digo shopping. Se que no me gusta trabajar porque cuando voy al laburo me quejo”, dijo contundente luego de que Jey le preguntara si le gustaba trabajar.

Divertida, Charlotte confesó que ama el dinero y comprarse carteras y zapatos. "Todas las mujeres queremos comprar zapatos, carteras y algunas compran comida", exclamó sin filtro.

Lo mejor de Charlotte Caniggia en "Los Mammones"

Además hermana de Alex Caniggia habló sin tapujos sobre Pampita a quien acusó de traidora. Tras su intempestiva renucia a Pampita Online en 2020, remarcó la mala experiencia que pasó.

De la noche a la mañana, Charlotte Caniggia desapareció del programa de Pampita donde hacía de panelista. Todo apuntó en ese momento a un conflicto con Yanina Latorre pero jamás se aclaró el confuso episodio.

Finalmente, después de unos meses, la hija de Claudio Paul Caniggia decidió contar qué fue lo que pasó y acusó a la modelo de traicionarla al aire.

Tras un picante móvil con Yanina Latorre, Charlotte le suplicó a la conductora que no la cruzara en vivo con la panelista de LAM pero Pampita hizo todo lo contrario.

Después de eso, Charlotte Caniggia decidió no volver al programa y asegura que nunca más volvió a hablar en privado del tema con la modelo y conductora que recientemente anunció un nuevo embarazo.