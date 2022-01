Silvina Luna reveló la verdad sobre los cambios en su rostro: "Ni se imaginan lo que pasé"

Muy angustiada con la situación, Silvina Luna explicó que todo comenzó luego de que se operara con Anibal Lotocki quien fue demandado por mala praxis.

La top vive con las consecuencias de su operación hasta el día de hoy e incluso toma medicamentos todos los días.

silvina cara 4.jpg

Silvina Luna sobre las consecuencias de su operación

“Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera. En honor a mis viejos (a quienes ya no tiene más), decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible en esta vida tan corta que tenemos”, comenzó diciendo la modelo en Flor de equipo.

“Y también el hecho de todo lo que me pasó como mujer como la aceptación de un cambio físico. Me dicen ‘te operaste la cara’. Y no, no me operé la cara; tomo corticoides hace 8 años y los corticoides te hinchan la cara así”, agregó, agarrándose el rostro.

“Aprendí a amigarme con mi nueva fisonomía, a aceptarme y a quererme. Y realmente, hoy, hago lo que tengo ganas y elijo las cosas que me hacen bien”, cerró Silvina.

Silvina Luna tras los pasos de Flor Peña

Silvina Luna decidió dar un paso más y se sumó a Divas Play.

Al igual que Florencia Peña, Silvina Luna se sumó a la plataforma con contenido para adultos donde no hay lugar para la censura.

Como no podía ser de otra manera, anunció la noticia con un video no apto para cardíacos en que se grabó con un conjunto de lencería que dejaba casi todo a la vista.

Mostrando su espectacular figura y posando como una diosa, Silvina Luna invitó a sus fans a verla sin limitaciones.