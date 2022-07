Silvina Escudero mostró con el mar de fondo lo que todos querían ver

La actriz subió una foto a su cuenta de Instagram mostrando su mano derecha -en la otra mano de dónde se usa habitualmente- y luciendo su sortija. A la imagen la acompañó con dos emojis: un anillo y un corazón.

Silvina Escudero anillo de bodas.JPG Escudero mostró su anillo de casamiento en su cuenta de Instagram.

La publicación recibió miles de "Me Gusta" y un centenar de comentarios entre los que se destacan el de varios famosos. "No no no che, no entiendo que significa!!! Te compraste un anillo verdad", le escribió Jorgito Moliniers.

La foto de Silvina Escudero con su anillo de bodas:

Silvina-Escudero-mostrando-su-anillo-de-bodas.jpg La bailarina contó cómo fue la romántica propuesta de casamiento que le hizo su novio.

Silvina Escudero contó cómo fue la propuesta de Federico

Silvina Escudero sorprendió hace unos días al anunciar su casamiento con Federico, su pareja desde hace cinco años. En el programa La noche del domingo, América TV, la bailarina confirmó cuándo se casa y mostró el brillante anillo de compromiso que luce y explicó por qué lo tiene en otro dedo y no en el común lugar donde se luce.

La bailarina explicó que estuvo unos días en Europa visitando a una amiga y fue sorprendida por su novio en un restaurant.

"Cuando llegamos y nos ubicamos en la mesa, me dice: ‘Me voy al baño ya’. ‘Acabamos de venir de tu casa, ¿ya te vas al baño?’. Me quedo ahí, empecé a grabar para historias de Instagram y aparece Fede en escena”, añadió la modelo en el ciclo que conduce Mariano Iúdica.

Silvina-Escudero-y-su-novio-Federico-se-casan.jpg Federico y Silvina juntos en las playas de Mallorca. (Fotos gentileza Instagram).

“Se siente a la mesa Federico, que estaba en Buenos Aires. ¿Qué hizo? ¿20 horas de vuelo y apareció ahí? Vino con el anillo y me hizo toda una propuesta romántica hermosa”, explicó sobre la propuesta de boda que le hizo su novio en público.

Y agregó: “Se puso de rodillas y me hizo toda una declaración de amor con unas palabras divinas. Cuando nos abrazamos y me puso el anillo en el dedo, todo el restaurante aplaudía. Y había una pareja de rusos, andá a entenderle lo que me decían, que me muestra que nos habían grabado y habían sacado fotos del momento. Después nos lo terminaron mandando por mail”.