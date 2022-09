romina malaspina dj 1.jpg Romina Malaspina reventó la noche con sus transparencias.

En esta oportunidad, Romina Malaspina fue por todo con su atuendo al elegir un jumpsuit transparente y ajustado súper revelador que dejaba muchísimo a la vista y marcaba su figura a la perfección.

"Rompimo’ un poco la noche en Dharma", escribió Romina Malaspina junto al álbum que en segundos enloqueció a los followers que la llenaron de comentarios como "la más hermosa", "no podes ser tan bella", "cada vez más bomba", entre otros.

romina malaspina dj 2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: "Al que no le guste que no la mire", la impactante foto de Melody Luz mostrando su cuerpo sin photoshop

La postal mañanera de Romina Malaspina

Volvió a sorprender a sus seguidores con su posteo mañanero. Como todas las influencers, Romina Malaspina suele compartir con sus followers todo lo que ocurre en su día a día y este miércoles no fue la excepción.

Súper sexy y atrevida, Romina Malaspina arrancó el día con todo y reventó las redes con fotos íntimas desde su baño.

romina malaspina culotte.jpeg Romina Malaspina se lavó los dientes mostrando su culotte.

Luciendo un corpiño y un culotte, Romina Malaspina se lavó los dientes, inmortalizó el momento y le deseó a sus fans un "buen día" explosivo.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Quiii, pará un poco fuega!", furor por la foto de Soledad Pastorutti en jumpsuit transparente

Romina Malaspina desafió la censura

Romina Malaspina subió dos fotos que volvieron loco a sus seguidores y no dejó nada para la imaginación.

La bella muchacha de 28 años subió unas imágenes a su cuenta de Instagram luciendo sobre una cama un body de red de color negro y solamente llevaba por debajo un hilo dental.

"Black heart" (corazón negro), escribió junto a la foto que quedó al límite de ser censurada por la compañía Meta.

La publicación no tardó en tener más de 207 mil "Me Gusta" y miles de comentarios halagando su espectacular figura. "Hermosa bombón", "Muy linda la foto pero los corazones... la arruinaron", "Las barbies no exist...", "Dale Romi para cuando el only", fueron algunos de los mensajes que recibió de sus followers.

Romina-Malaspina-toplees-Instagram.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Fernanda Vives subió la temperatura con nuevas fotos y liberó un video en Divas Play