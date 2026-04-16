Ximena Capristo revolucionó los portales luego de hablar como nunca antes de su comentada pelea con Paula Chaves tras años de amistad con la modelo y su marido Pedro Alfonso.
¡Se supo! Qué dijo Paula Chaves del hijo de Ximena Capristo y Gustavo Conti
Salió a la luz el comentario de Paula Chaves que provocó el enojo de Ximena Capristo. Todos los detalles
En Sálvese Quien Puda, Ximena Capristo aseguró que jamás podría ser amiga de Paula Chaves y lanzó una escandalosa acusación sobre la ex modelo. "Hizo un comentario sobre mi hijo que no me gustó y, a partir de ahí, le hice la cruz. Sabe muy bien el comentario que hizo”, relató la panelista.“Hizo un comentario, como en chiste, de mi nene que tenía meses. No me pidió disculpas porque quedó como un chiste para ella, pero se dio cuenta de que no me gustó”, agregó con lágrimas en los ojos.
Si bien no dio más detalles, en LAM, Pepe Ochoa aseguró que la frase de Paula Chaves fue tan devastadora que Ximena Capristo incluso le pidió que se retirara de su casa. “Lo que me dicen es que Paula le hizo una joda con la forma, de cómo Ximena llegó al desarrollo de la maternidad. Como Ximena estuvo cuatro años queriendo lograr embarazarse, me dicen que tuvo que ver con eso”, señaló.
"Una persona que me dice que se burló de lo difícil que fue para ella llegar a maternar, y Ximena eso no se lo perdonó. Paula intentó arreglar las cosas, a la negra le dolió”, explicó el panelista.
La traición que provocó la pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara
Durante el fin de semana, Paula Chaves y Zaira Nara coincidieron en un desfile y evitaron cruzarse confirmando el fin definitivo de la amistad que supieron tener. En Puro Show, hablaro de lo sucedido y revelaron la verdadera razón del enojo de Paula con Zaira que involucra a la China Suárez.
“La información que yo tengo es que Paula le habría mandado un audio a Zaira, que tiene que ver con la China Suárez. Zaira se lo habría pasado a Wanda y Wanda lo habría hecho público”, explicó Angie Balbiani.
“Se sospecha que es el audio donde la China habla muy mal de Pampita. Todos creíamos que ese audio la China se lo había mandado a Wanda, pero parece que no. La China nunca se lo había mandado a Wanda sino que se filtró por otro lado”, disparó la panelista. "La China se lo mandó a Paula, Paula a Zaira y Zaira a Wanda", resumió Pampito.