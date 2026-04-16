¡Se supo! Qué dijo Paula Chaves del hijo de Ximena Capristo y Gustavo Conti

"Una persona que me dice que se burló de lo difícil que fue para ella llegar a maternar, y Ximena eso no se lo perdonó. Paula intentó arreglar las cosas, a la negra le dolió”, explicó el panelista.

La traición que provocó la pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara

Durante el fin de semana, Paula Chaves y Zaira Nara coincidieron en un desfile y evitaron cruzarse confirmando el fin definitivo de la amistad que supieron tener. En Puro Show, hablaro de lo sucedido y revelaron la verdadera razón del enojo de Paula con Zaira que involucra a la China Suárez.

“La información que yo tengo es que Paula le habría mandado un audio a Zaira, que tiene que ver con la China Suárez. Zaira se lo habría pasado a Wanda y Wanda lo habría hecho público”, explicó Angie Balbiani.

zaira paula pelea Zaira Nara traicionó a Paula Chaves y prendió fuego a la China Suárez.

“Se sospecha que es el audio donde la China habla muy mal de Pampita. Todos creíamos que ese audio la China se lo había mandado a Wanda, pero parece que no. La China nunca se lo había mandado a Wanda sino que se filtró por otro lado”, disparó la panelista. "La China se lo mandó a Paula, Paula a Zaira y Zaira a Wanda", resumió Pampito.