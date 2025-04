“Telefe va a poner el cuerpo por Lizy Tagliani”, y agregó: “La frase que repiten en Telefe es 'no nos va a pasar lo mismo que la otra vez'”, aseguró el periodista haciendo referencia al caso de Jey Mammon.

lizy tagliani1.jpg Se supo qué dicen de Lizy Tagliani las autoridades de Telefé.

“Interpreto yo que tal vez están un poco arrepentidos de la salida abrupta de Jey…”, y cerró: “La palabra parece chiste pero la palabra es 'no nos van a volver a voltear una conductora o un conductor'. En Telefe hay gente que cree que esto es como un pase de factura al canal”.

Lizy Tagliani negó las acusaciones de Viviana Canosa

Tras un primer descargo en La Peña de Mormi, Lizy habló en la radio y se mostró más firme que nunca de las escandalosas acusaciones de Viviana Canosa.

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar", arrancó Lizy Tagliani luego de que Vviana Canosa la relacionara con la causa de Marcelo Corazza.

"Sólo les digo a la gente que confía en mí, sabe que soy una mina honesta, a mis amigos, a mi marido, a mi familia, a mis clientas por 30 años", agregó.

"Jamás estuve en una red de pedofilia", remarcó. "Me mencionaron en causas que nada que ver. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar", cerró firme.