¡Se supo! El escandaloso papelón de Wanda Nara en Rusia

"Empezamos a recorrer un par de locales porque tenía una princesa cascoteada en ese momento. ¡Mirá ahora!“, disparó picantísimo", siguió divertido ante la mirada de Wanda Nara.

El letal comentario de Maxi López tras el video de las hijas de Mauro Icardi con el novio de Wanda

Días antes, Maxi López respondió sin filtros tras la polémica que se generó por el video de Martín Migueles con las hijas de Mauro Icardi, que provocó la furia del futbolista del Galatasaray.

"Sobre Icardi no tengo que responder nada. Creo que no. Yo me concentro en cocinar, en mis hijos y ya está", arrancó Maxi López.

"Yo las trato como las traté siempre, como parte de la familia. Cuando están en casa yo les abro la puerta como a uno más de mis hijos, porque me parece que las nenas tienen que estar bien. Si extrañan al papá es un terreno en el cual yo no quiero entrar, pero me imagino que así será“, aseguró.

"No tengo nada que hablar, tengo muchas cosas por resolver y encargarme de mi familia, de enfocarme en mi familia, que eso es lo más importante. Las otras familias es otra cosa. No entro ahí, no me interesa tampoco entrar ahí. Después lo que pasa del otro lado, son cosas que tendrá que arreglar Wanda con la otra parte”, cerró Maxi López cuando le consultaron si tendría una conversación con Mauro Icardi.