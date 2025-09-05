¡Se supo! Cuántos millones le pide Luciana Salazar a Martín Redrado

luciana salazar crisis economica Cuántos millones de dólares le pide Luciana Salazar a Martín Redrado.

Luciana Salazar habría exigido un millón de dólares por lo que no pudieron llegar a un acuerdo final y seguirían con su disputa legal. “Ellos arreglaron un monto que es alto y esto que ofreció Redrado para arreglar era un chiste al lado de lo que habían acordado”, dijeron en Puro Show.

Luciana Salazar no llega a fin de mes

lvió a hablar de la difícil situación económica que está atravesando en medio de su batalla judicial contra Martín Redrado a quien acusa de no pagarle el dinero acordado para su hija Matilda.

En Puro Show, Luciana Salazar se mostró indignada contra el economista y fue contundente sobre su presente. "Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”, arrancó sobre las deudas de Redrado.

"El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación”, siguió.

luciana salazar martin redrado.jpg Luciana Salazar desolada por su situación económica: "Me cuesta muchísimo".

Sin pudor, Luciana Salazar incluso aseguró que le es difícil llegar a fin de mes con los ingresos que tiene. “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”, dijo.