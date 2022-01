¿Se le fue la mano? El look de Martita Fort que reventó el Año Nuevo

Allí, Martita y Felipe se encontraron con su tío Eduardo Fort y Rocío Marengo con quiénes celebraron Año Nuevo.

Fue la misma Rocío Marengo quien compartió fotos de la celebración junto a la familia Fort, aunque fue Martita la que se robó toda la atención.

martita fort 1.jpg

Martita Fort arrasó con sus transparencias

Una vez más, la joven que se ha convertido en toda una influencer y trendsetter sorprendió a sus followers con el atuendo que eligió para la ocasión.

Fanática de los corsets, Martita optó por un diseño color nude súper transparente que combinó con un short de cuerpo logrando un outfit sexy y canchero.

La heredera se divirtió junto a Rocío Marengo y hasta jugó haciendo formas y dibujos con estrellitas.

martita fort 2.jpg

El look más glam de Martita Fort

Fiel a su ADN, Martita Fort no teme a la hora de lucir outfits glamorosos y extravagantes. En la gala de lanzamiento de la serie que estará inspirada en la vida de su padre, la joven mostró su faceta más osada.

Para la exclusiva ocasión, Martita Fort eligió un espectacular vestido negro de Claudia Arce con tajo profundo en la pierna y escote corazón bordado con piedras súper sexy.

Además, Martita Fort volvió a demostrar que sabe como causar sensación y enloquecer a sus fans a través de sus redes sociales.

En esta oportunidad, Martita Fort aprovechó su atuendo y ha revolucionado internet con una foto emulando a su padre Ricardo Fort.

La joven de 17 años compartió una imagen desde el clásico sillón plateado donde se tomaba fotos Ricardo Fort. “The show must go on (el show debe continuar)”, expresó Marta en su cuenta de Instagram, junto a la foto sentada, con su vestido negro con pedrería.