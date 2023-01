Se filtra foto de Natalie Pérez en micro-bikini desde Mar del Plata y revienta Instagram

►TE PUEDE INTERESAR: A Barby Silenzi se le escapó todo el underboob y dinamitó el termómetro

En medio del lanzamiento de su nuevo tema, Natalie Pérez compartió una foto de su videoclip y se mostró desde la playa en micro-bikini.

En la postal, la diosa poso luciendo un diseño blanco, con pareo y su caracterísitco pelo al viento. Además, combinó su bikini blanca con cadenas doradas y de colores en la cintura y se sumó a la tendencia furor del verano 2023.

Natalie Pérez arrasó con su body

Durante el fin de semana, Natalie Pérez dio un nuevo show y no solo cautivó a sus fans con sus canciones sino que arrasó con el explosivo look que eligió para la ocasión.

Súper sexy y canchera, Natalie Pérez eligió un body cavadísimo con aberturas en los costados y lo combinó con un jean logrando un estilo más descontracturado.

"Me llevo grandes recuerdos para la historia de mi vida. Gracias a todas las personas que me crucé en estos días tanto quienes estaban estaban trabajando como las que vinieron al lugar por decisión me llenaron de amor y de buenas energías, fueron tan cálidos y respetuosos que solo tengo ganas de volver", escribió feliz con lo que vivió.

