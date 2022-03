¡Se armó! Rial confirmó su separación y Loly Antoniale no se quedó callada: "Felicidad ...."

"La pandemia, personalmente, a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó", siguió sobre los motivos que llevaron a la crisis y separación.

Sin embargo, durante los últimos días comenzaron a circular fuertes versiones que indicaban que habría un acercamiento entre el conductor y su ex, Mariana Loly Antoniale.

Así confirmó JORGE RIAL su separación en vivo: "No hay terceras, no busquen a nadie"

El posteo de Loly Antoniale

Ahora, en medio de todas las especulaciones, la Niña Loly rompió el silencio y publicó un sospechoso posteo.

Desde una lancha, mostrándose feliz y abrazando a su perrtio, Loly Antoniale lanzó un contundente mensaje.

"Felicidad es sonreír al verse hacia adentro", escribió la modelo generando miles de comentarios.

El descargo de Jorge Rial

Jorge Rial se refirió a las versiones que aseguran que habría una tercera en discordia y que Romina Pereiro le habría hecho varias escena de celos con famosas como Angie Balbiani, entre otras.

"No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad, y me estoy llevando bien", señaló Jorge .

"Tarde en decirlo públicamente porque lo charlamos mucho con Romina. Agradezco la atención de los periodistas. Este año me rompió, la historia personal no lo pude superar. Por eso me fui de la televisión. Yo no quería ni hacer radio, no tenía ganas de seguir laburando”, explicó.