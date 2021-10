¡Rompió el silencio! Luciano Castro habló y fue contundente

Después de lanzar algunas pistas, la panelista Maite Peñóñori contó que "están enganchados y van para todos lados juntos".

"Se muestran ya. Se los vio a los besos en el gimnasio", agregó. "Él es actor", sumó como dato, a lo que De Brito dijo: "Salió con muchas, muchas famosas".

"No sé si son el agua y el aceite pero no habría forma de linkearlos, por qué están juntos, no sabemos. Los dos son entrenadísimos", acotó el conductor.

"La angelita fue finalmente la encargada de tirar la bomba. Quienes comenzaron un noviazgo inesperado son Flor Vigna y Luciano Castro.

"Ella entrenaba en ese lugar y él se anotó. Después estuvieron a los besos, adelante de todos los que estaban ahí. Tengo dos testigos que me lo confirmaron, ellos no lo dijeron pero tampoco lo ocultan", dijo Maite contando todo lo que sabe hasta el momento.

Ahora, luego de qur Flor Vigna confirmará el romance, Luciano Castro también rdecidió dar su versión de los hechos.

Pía Shaw tuvo la palabra del ex de Sabrina Rojas, quien le ratificó el buen momento sentimental que vive tras comenzar a salir con la exfigura de ShowMatch.

“Es tal cual lo contaron”, aseguró él, eligiendo la cautela sobre el incipiente noviazgo.

Siempre hay algún detalle, pero es así”, agregó, sobre lo que se conoció del romance. “Estoy re bien”, destacó Luciano Castro en la charla que tuvo con la panelista.