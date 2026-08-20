¡Punto crítico! Vaciaron la casa de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul

Mientras tanto, trascendió que Mauro Icardi seguiría con la prohibición de salir del país lo que estaría complicando sus negociaciones con clubs del exterior.

La radical decisión de una de las hijas de la China Suárez sobre su futuro

Yanina Latorre reveló un bombazo sobre una de las hijas de la actriz.

Meses atrás, al confirmar su romance con Mauro Icardi, la China Suárez decidió acompañar al jugador y mudarse con sus tres hijos a Estambul, desatando una feroz interna con Benjamín Vicuña.

Si bien Nicolás Cabré aceptó la decisión de su hija Rufina Cabré de estudiar en otro país, Yanina Latorre aseguró que la adolescente no querría regresar. "Me dijeron que Rufina Cabré no quiere volver a Estambul, tiene el hockey...", lanzó la conductora en Sálvese Quien Pueda mientras siguen las dudas sobre el futuro futbolístico de Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray.

"Hace tres meses que esos chicos no van al colegio", siguió sobre el presente de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña e medio de los escándalos mediáticos de Mauro Icardi y la China Suárez.