En medio de las repercusiones por el feroz posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña apuntando por su forma de paternar a sus hijos con la China Suárez sigue la preocupación por el futuro futbolístico del jugador.
¡Punto crítico! Vaciaron la casa de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul
Impacto por la noticia sobre Mauro Icardi y la China Suárez desde Turquía. Todos los detalles
A 15 días del cierre de mercado de pases en Europa, la periodista Naira Vecchio compartió la primicia de un periodista de Turquía revelando que la mansión donde Mauro Icardi y China Suárez está completamente vacía.
"¿Sin club en Turquía se cae la RI?, preguntó el periodista a sus seguidores luego del fin del contrato de Icardi en el Galatasaray.
Mientras tanto, trascendió que Mauro Icardi seguiría con la prohibición de salir del país lo que estaría complicando sus negociaciones con clubs del exterior.
La radical decisión de una de las hijas de la China Suárez sobre su futuro
Yanina Latorre reveló un bombazo sobre una de las hijas de la actriz.
Meses atrás, al confirmar su romance con Mauro Icardi, la China Suárez decidió acompañar al jugador y mudarse con sus tres hijos a Estambul, desatando una feroz interna con Benjamín Vicuña.
Si bien Nicolás Cabré aceptó la decisión de su hija Rufina Cabré de estudiar en otro país, Yanina Latorre aseguró que la adolescente no querría regresar. "Me dijeron que Rufina Cabré no quiere volver a Estambul, tiene el hockey...", lanzó la conductora en Sálvese Quien Pueda mientras siguen las dudas sobre el futuro futbolístico de Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray.
"Hace tres meses que esos chicos no van al colegio", siguió sobre el presente de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña e medio de los escándalos mediáticos de Mauro Icardi y la China Suárez.
En pocas palabras
- Vaciaron la mansión: Revelaron que la casa de Mauro Icardi y China Suárez en Estambul está completamente vacía.
- Futuro futbolístico: El jugador sigue sin club en Turquía y se complica su posible fichaje en otros equipos por una prohibición de salida del país.
- Hija de la China: Se supo que Rufina Cabré, hija de la actriz, no querría regresar a Estambul y prefiere continuar sus estudios en otro lugar.