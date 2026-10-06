Por primera vez, Nora Colosimo reveló si Jakob Von Plessen le fue infiel a Zaira Nara

"Eso no es cierto, nada de lo que se dijo fue cierto", dijo Nora Colosimo cuando le preguntaron por las versiones sin querer dar más detalles al respecto.

¿Qué pasó entre Jakob Von Plessen y Jimena Buttilengo en París?

Karina Iavícoli largó el bombazo y aseguró que Jakon Von Plesen engañó a Zaira Nara con Jimena Buttigliengo.

“Cuando pasó el Wanda Gate, donde la China estaba con Mauro Icardo, Jakob, el ex de Zaira Nara, habría estado y tenido encuentros en Francia con Jimena Buttigliengo”, expresó la panelista.

“Ya se conocían de antes y habían tenido algunas que otras historias dispersas por ahí; ella está en pareja con un diseñador y fotógrafo muy reconocido que se llama Willy Rizzo".

“Después de esos encuentros, ella le habría contado a su círculo íntimo que habría estado con él, la información sale de la boca de Jimena no de Jakob, eso llega a Buenos Aires y de ahí me lo cuentan a mí”, sumó Iavícoli.

Quién es Jimena Buttigliengo

Jimena es una modelo cordobesa que trabajó en la agencia de Ricardo Piñeiro y estuvo casada con el el arquitecto e interiorista francés Willy Rizzo y es madre de los mellizos Willy Andrea y Lynda Rose.