Pidió un Uber y quedó sorprendida cuando vio que el conductor era un reconocido actor

Una joven relató que pidió un Uber y cuando se subió se sorprendió porque el chofer era un reconocido actor. La asombrosa e inesperada situación la descolocó

Por Pablo González [email protected]
Uber. Una joven quedó sorprendida cuando pidió un auto Uber y el chofer era el actor, Rafael Ferro. 

Una joven contó una experiencia que vivió cuando pidió un Uber y el chofer era un reconocido actor. La historia de Rafael Ferro se hizo viral en las redes sociales. Tras contar en una entrevista que se dedicó durante un tiempo a ser chofer de la aplicación Uber, una usuaria contó cómo fue su experiencia al viajar con él tras un recital de Emilia Mernes en el Movistar Arena.

Según el sitio, lanacion.com.ar, en su cuenta de X, la usuaria llamada @swiftstoess contó con lujo de detalle cómo fue el momento que pidió un auto por la reconocida aplicación y se encontró con Rafael Ferro como conductor en una situación que la descolocó por completo.

“Post Movistar de Emilia (abril de 2024) con mi amigo nos pedimos un Uber. La cuestión es que viene una camioneta -topísima- y el chofer nos saluda. Yo lo veo por el espejo y enseguida se me hizo conocido. Fue un copado, re atento”, relató esta persona, que, a primera vista, comprobó que su “radar cholulo” no le falló para detectar la presencia del actor con un amplio recorrido por el mundo actoral.

Según su testimonio y respuestas a otros usuarios que quisieron saber más de esta historia, la persona que relató el encuentro destacó la gentileza del actor.“Me acuerdo que nos preguntó si queríamos escuchar algún tipo de música especial (estaba escuchando música clásica). Por dentro pensé qué clase de joda es esta”, exclamó, aún sorprendida por lo que vivió hace un año.

“Cómo semejante actor va a estar trabajando de Uber. Estamos todos locos”, lamentó esta persona que se vio conmovida por el cambio radical de profesión del actor que fue convocado para participar de la película Quebranto, donde se destaca la actuación estelar de Tini Stoessel.

Tras aquel viaje en la camioneta del actor, la usuaria finalizó:“Confirmé que era él 100% cuando le transferimos lo del viaje y nos dio el alias. Posta pensé que era un chiste y días después me enteré lo de Quebranto. Me pone feliz por Rafael, es un gran actor y chófer”.

La explicación de Rafael Ferro

Rafael Ferro explicó que estuvo siete meses sin trabajar y eso lo llevó a incursionar en Uber.

“En un momento estaba sin laburo, la guita cayendo (sic) y dije ‘tengo que salir a probarme a ver si puedo laburar de otra cosa’. Salí a la calle a laburar de otra cosa y me anoté en Uber. Al principio la obviedad de ‘¿vos no sos...?’. Y yo les decía para zafar que estaba estudiando un personaje, un taxi driver porteño", exclamó en un segmento de la entrevista que salió en julio de 2024 en Youtube.

