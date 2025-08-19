Charly García: lo declararon Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires

Durante la ceremonia, el legendario cantautor agradeció a la gente y se refirió a la cultura en escuetas palabras antes de retirarse, sin embargo, los presentes entonaron sus éxitos incluso en su ausencia.

La entidad que brindó el certificado no solo lo propuso por la “notable calidad musical” de Charly, sino que hizo foco en su “aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina", tal como lo indicó Ricardo Maneti, decano de la facultad.

charly1 Genio infinito. La UBA declaró a Charly García Doctor Honoris Causa.

Lisa Di Cione, catedrática de Estudios de Música Popular sostuvo que se destacó al músico porque fue un “artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger". Al tiempo que destacó su “inestimable aporte a la música y a la cultura nacional".

“Charly García ha sido objeto de estudios y análisis de investigaciones que han producido centenares de publicaciones periódicas, productos mediáticos y audiovisuales; y decenas de libros que hoy forman parte de nuestros planes de estudio”, continuó Di Cione.

“Fue en la década de 1980 cuando el rock se ‘nacionaliza’ y Soda Stereo, Miguel Mateos y Charly García se convierten en la punta de lanza del reconocimiento artístico a nivel regional”, concluyó la catedrática.

Fuente: noticiasargentinas.com