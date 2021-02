"Pastelito en el horno": Samanta de Bake Off está embarazada

Samanta Casais, participante del ciclo "Bake Off Argentina", anunció en Instagram que está embarazada. “Nuestro San Valentín. Nuestra mejor manera de arrancar el año sin dudas fue enterarnos que íbamos a ser papás con @los.essenciales No se imaginan la emoción y la felicidad que nos recorrió el cuerpo! No podemos creerlo todavía pero nuestro bebit@ va a llegar en 6 meses”, escribió.