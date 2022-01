"¡Pasa la dieta!", el video de Gladys la Bomba en calzas marcadas que reventó la red

gladys la bomba 2.jpg

"Lo importante no es lo de afuera, sino el espíritu. Lo que llevamos dentro, así que no me critiquen. Me divierte hacer esto para ustedes y de paso me hago la linda. ¡Linda, linda, linda!”, exclamó la referente de la música tropical en un reel de Instagram.

Gladys remarcó que ella no teme mostrarse tal cual es a pesar de su edad. “Con todos los detalles que puedan ver que soy una mujer real de 50 y algo… Mmm, que viva la vida, y la música que amo. Yo, mujer real”.

Gladys la Bomba se grabó en calzas

La diosa tropical ha perdido más de 20 kilos luciendo una silueta cada vez más trabajada y definida.

Ahora, Gladys la Bomba ha compartido con sus fans parte de la rutina de entrenamiento que realiza para mantener su nueva figura.

La rubia sorprendió con su look deportivo, en especial por sus osadas calzas que marcaban sus curvas a la perfección.

"A full, quererse por ahí es... se los prometo", escribió junto al posteo que se llenó de comentarios como "¡Pasa la dieta!", "¿Cómo hiciste?", entre otros.

En entrevista con la revista Paparazzi, Gladys habló de lo difícil y paulatino que fue el proceso de pérdida de peso y reveló en que consistió el plan que siguió para lograr el espectacular resultado.

"La verdad es que le pongo mucha voluntad. Le pongo porque, a veces, tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer y que puedo seguir adelante”, comenzó Gladys.

"Llevo bajados 20 kilos… Aparte de la dieta, hago actividad física también. Cinta, unos chalecos de body factory que tienen electrodos. Eso es mas para cuidarme el físico y mantenerme, porque para bajar lo que me dio resultado fue la dieta”, continuó La Bomba. “Hay que ser muy constante y tener ganas de estar mejor. Yo tenía ganas de verme mejor, no de gordita como estaba. Y bajé un montón de kilos con esfuerzo y con sacrificio. Y lo sigo haciendo todos los días”, destacó.

En cuanto a la dieta, Gladys explicó que la hace todos los días y que come lo que tiene que comer para no engordar. No come grasas, y dejó las carnes.