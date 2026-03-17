En medio de las repercusiones por los escandalosos dichos racistas de Carmiña Masi sobre Jenny Mavinga en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, se viralizó un nuevo video donde otra de las participantes lanza un polémico comentario.
Nuevo comentario racista en Gran Hermano: ¿habrá expulsión?
Escándalo en las redes sociales luego de que otra participante de Gran Hermano lanzara un polémico comentario. Los detalles
Se trata de Cinzia Francischiello, la concursante venezolana que desde hace varios días está cobrando protagonismo en el programa cruzándose incluso con Andrea del Boca, entre otras integrantes fuertes de la casa.
En la grabación se puede ver a Cinzia hablando con Solange Abraham mientras lavan los platos hasta que de golpe dice "esclava inmunda" aunque no se llega a entender a quién se refiere.
Tras el exabrupto se cortó la transmisión pero el video no tardó en viralizarse generando indignación en los usuarios que comenzaron a pedir por sanciones contundentes y la expulsión inmediata de Cinzia, quien horas antes, revolucionó la pantalla al hacer la nominación espontánea.
Expulsión en Gran Hermano por comentarios racistas
Días antes, la participante paraguaya Carmiña Masi fue expulsada luego de su comentario sobre Jenny Mavinga.
"En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas. Todos debemos ser tratados con mucho respeto. La intolerencia y discriminación no forman parte del espíritu de este juego. Hay comentarios que no deben hacerse y escuché uno que me llena de preocupación. No puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento, tuviste expresiones racistas absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga y se trata de una conducta inadmisible", decía Gran Hermano al explicar el motivo de su contundente decisión.
Qué dijo Carmiña sobre Mavinga
“Por favor la negra (por Carmiña), Parece que recién le compraron, acaba de bajarse del barco”, expresó la participante sobre su compañera de casa, mientras hablaba con Emanuel y se reía del baile de Carmiña.
El repudio fue generalizado al punto tal que hasta trascendió que la familia de la "hermanita" agredida podría tomar cartas legales en el asunto.