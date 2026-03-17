Nuevo comentario racista en Gran Hermano: ¿habrá expulsión?

cinzia racista gran hermano Polémica por el comentario racista de Cinzia Francischiello en Gran Hermano.

Tras el exabrupto se cortó la transmisión pero el video no tardó en viralizarse generando indignación en los usuarios que comenzaron a pedir por sanciones contundentes y la expulsión inmediata de Cinzia, quien horas antes, revolucionó la pantalla al hacer la nominación espontánea.

Expulsión en Gran Hermano por comentarios racistas

Días antes, la participante paraguaya Carmiña Masi fue expulsada luego de su comentario sobre Jenny Mavinga.

CARMIÑA MAVINGA Carmiña Masi expulsada de Gran Hermano tras sus dichos racistas.

"En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas. Todos debemos ser tratados con mucho respeto. La intolerencia y discriminación no forman parte del espíritu de este juego. Hay comentarios que no deben hacerse y escuché uno que me llena de preocupación. No puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento, tuviste expresiones racistas absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga y se trata de una conducta inadmisible", decía Gran Hermano al explicar el motivo de su contundente decisión.

Qué dijo Carmiña sobre Mavinga

“Por favor la negra (por Carmiña), Parece que recién le compraron, acaba de bajarse del barco”, expresó la participante sobre su compañera de casa, mientras hablaba con Emanuel y se reía del baile de Carmiña.

El repudio fue generalizado al punto tal que hasta trascendió que la familia de la "hermanita" agredida podría tomar cartas legales en el asunto.