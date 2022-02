"No sabía si te habías muerto", la desesperación de la hija de Verónica Lozano

veronica lozano aspen 2.jpg

Ya recuperada del primer impacto, Verónica Lozano se mostró muy emocionada y contó cómo vivió lo sucedido su hija Antonia.

“Le dije a la doctora que por favor necesitaba ver a mi hija. Hablaron entre ellos y finalmente pudo entrar. Le dije que estaba bien, le conté lo que había pasado… Ella muy amorosa y comprensiva me dijo: ‘Tenía mucho susto porque no sabía si te habías muerto o qué’. Ahí nos besamos porque no se podía quedar conmigo en el hospital, me dio su pulserita y ahí me subieron a una habitación”, contó Lozano.

VERO LOZANO relató los detalles de su accidente en Aspen: "Sentía que me iba a morir"

La operación de Verónica Lozano

Además, la mujer de Corcho Rodríguez contó que deberá recibir una operación de alta complejidad y que deberá tener meses de recuperación y rehablilitación.

"El doctor me contó que me ve el miércoles y el jueves me operan. Sé que el proceso es largo. Va a durar 4 horas y es boca abajo. Te hacen como una L en el pie y te meten clavos y placas. Si Dios quiere, a la semana de operada puedo estar volviendo a Buenos Aires, pero van a ir viendo como voy evolucionando como paciente", comenzó diciendo.

"Soy extremadamente ansiosa y con los doctores no está estandarizada la recuperación, es de acuerdo a cada uno”, explicó.

El mensaje de Verónica Lozano en las redes tras su brutal caída

Tras el accidente, Verónica Lozano llevó tranquilidad desde sus redes sociales y compartió el amor y la asistencia de su familia mientras atravesaba el duro momento.

"Un poco de todo por que la vida a veces te sacude. Estoy bien, no dolor. Lunes veo al doctor y me dice cuándo me opera de los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote", escribió la conductora en su Instagram.

El mensaje se llenó de comentarios de aliento de parte de reconocidas personalidades como Claudia Villafañe, María Del Cerro, Nancy Dupláa, Darío Barassi, Zaira Nara, Florencia Raggi, Soledad Fandiño, entre otras.