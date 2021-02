Nicole Neumann contra Mica Viciconte: "La medida cautelar es para ella"

Nicole decidió rozar los límites que le impone la medida cautelar cruzada que tanto ella como su ex, Fabián Cubero, solicitaron a la Justicia hace algunos años atrás, para evitar que la ex pareja expusiera ante los medios y las redes a sus tres hijas. Después de las imágenes de cumpleaños de la pequeña Allegra, Nicole publicó una imagen abrazada junto a su hija que llamó la atención en sus redes sociales.

Si bien algunos se alegraron por la decisión de Nicole de mostrarse junto a sus hijas, otros le cuestionaron por la imposibilidad de Cubero de subir fotos también con ellas.

Y anoche, Nicole reconoció que la situación sigue tirante con el papá de sus hijas: “¿Cuánto te molesta del 1 al 10 que te pregunten por Cubero y Viciconte?”, preguntó Jey. A lo que Nicole se sinceró al aire: “Mmm… 11”.

Luego, ante la consulta sobre la cautelar que pidió ante la Justicia para que no se difundan los rostros de sus nenas, Neumann sorprendió con su respuesta: “En realidad la cautelar era para ella (por Viciconte) porque me parecía que hacer canjes con la imagen de criaturas no estaba bueno”.

“¿A quién te bancás menos?”, insistió Jey. Y la invitada arrojó: “Al padre los voy a respetar toda la vida porque es el padre de mis tres amores más grandes”.

Por último, cuando Jey quiso saber si respeta a Mica, Nicole concluyó: "A ver… primero tendría que respetarme a mí como madre de las hijas de su novio. Eso sería una parte importante”.