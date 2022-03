Nazarena Vélez reveló por primera vez qué decía el último mail que le mandó Fabián Rodríguez: "Estaba enfermo, era ... "

Nazarena Vélez recordó a su ex marido, Fabián Rodríguez: "Hice mucho esfuerzo para no enloquecer"

"¿El mail te daba explicaciones o era un mail de despedida?", preguntó Ángel de Brito.

"Era un mail de despedida. Me decía que estaba enfermo". Yanina Latorre le consultó: "¿Te pedía perdón". Vélez afirmó: "Yo nunca lo juzgué".

El dolor de Nazarena Vélez

Además, Nazarena contó lidia con el dolor y cómo hizo para sobrellevar la situación.

"Siempre fui más de castigarme yo, decir cómo no lo vi, cómo no hice esto, cómo no revisé antes, cómo dejé, cómo no me di cuenta. Con él no me di cuenta, él hizo lo que pudo, yo te puedo asegurar que se podía quedar, Fabi era una persona alegre, amorosa, un buen tipo", agregó la artista.

"La pasaba bien, amaba a sus hijos, realmente le pasó eso, se sintió ahogado. Con la familia de él la pudo recomponer, es la familia de Titi, yo lo único que quiero es sumarle amor a mi hijo, nada más lejano que restarle nada. Lo único que me importa es que él esté cerca de su familia", sumó Nazarena.

La escandalosa pelea de Nazarena Vélez y Flavia Palmiero

Nazarena Vélez dio detalles de la escandalosa pelea que tuvo con Flavia Palmiero hace años. La nueva panelista de LAM que hace poco tuvo un picante cruce con Jorge Rial, afirmó que casi agarra de los pelos a la ex conductora de La Ola está de Fiesta.

Nazarena Vélez y Flavia Palmiero terminaron en la justicia luego de que Barbie Vélez acusara a Flavia de echarla de una fiesta lo que generó que su madre explotara y dijera de todo de Palmiero en los medios.

NAZARENA FLAVIAA.jpg

“Yo la putée y agarré de los pelos en una mediación. Una enferma. A Flavia Palmiero la agarré de los pelos cuando la echó a Barbie de la casa”, recordó la exvedette en LAM, sobre el picante encuentro que tuvieron con abogados presentes.

“Me separó el abogado. Yo era la enferma”, se lamentó.

Los motivos de la pelea entre Nazarena Vélez y Flavia Palmiero

Sin pelos en la lengua, Nazarena Vélez explicó lo que sucedió la noche que Flavia Palmiero sacó a su hija Barbié Vélez de un evento.

“Fue una fiesta de la novela que estaba haciendo Barbie en ese momento con Quique Estevanez. Flavia era la mamá de una de las nenas que trabajaba ahí y la invitaron a Barbie. Ahí se encontraron con ella. Flavia había tenido un problema con Fabián”, relató, sobre aquella polémica.

“Me volvió loca. La fui a buscar a la casa. Estaba enferma. Yo estaba haciendo teatro, había pasado lo de mi hermana Jazmín, y empecé a enloquecer cuando vi que tenía treinta llamadas de Barbie. Me dijo que estaba caminando sola por Libertador porque no la dejaron ni tomar remís”, recordó, sobre aquel episodio que paralizó la farándula argentina.