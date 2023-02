En la postal que fue sacada por su tía, Nati Jota presumió sus impactantes curvas luciendo una bikini color tostado y bromeó sobre el buen ángulo de su foto.

nati jota colaless espalda.jpg Nati Jota se quedó dormida en colaless, se viralizó la foto y ya tiene más de 200 mil likes.

"Foto de mi tía mientras yo dormía, me dijo que me salía una cola divina y que sabía que le iba a agradecer, la verdad me salió una cola divina, sí", escribió Natuti divertida junto a la postal que ya lleva más de 200 mil likes incluso de famosas como Lali que quedó fascinada.

Nati Jota y su mini pareo

Nati Jota salió a disfrutar de un sunset organizado por una reconocida marca de vodka y arrasó con su atuendo.

Fue la misma Nati quien compartió fotos desde el evento aunque, como siempre, fue su outfit el que se robó toda la atención.

nati jota sunset.jpg Nati Jota se puso una mini pareo para un Sunset y fue un montón.

Fanática de las minis, Nati Jota apostó por un modelo color beige estilo pareo con argolla a la cintura y tajo irregular ideal para presumir sus piernas y la combinó con un crop top negro y sandalias al tono. "Tarde con mi hermanamiga, música y buenos tragos", escribió Natuti en el posteo que se llenó de comentarios de sus seguidores pidiendo por su regreso a Nadie dice Nada.

El escotazo de Nati Jota en la BRESH

Nati Jota y sus compañeros de LUZU TV, Grego Rosello, Nico Occhiato, entre otros, dijeron presente en la famosa fiesta BRESH aunque fue Nati quien se robó toda la atención.

La top se sumó al furor del estampado rayado estilo traje sastre, una de las tendencias que arrasarán este 2023, y lo llevó en una mini falda súper ajustada de lo más sexy.

Marcando sus curvas, Nati Jota combinó su mini con un corset blanco y como accesorio estrella unos anteojos de color azul. Además eligó una gargantilla de cadena con aros de argolla haciendo juego.

nati jota bresh.jpg

Nati Jota y dos looks al límite

Nati Jota sorprendió y dejó hipnotizados por partida doble a sus seguidores con dos looks que dieron mucho de qué hablar.

En uno de ellos, la panelista decidió usar un look colegiala y se inmortalizó a bordo de un ascensor. "La vuelta al cole", fue el mensaje de Nati Jota, al vestirse con un top negro, una falda escocesa y zapatos negros.

Realmente, muy preciosa le quedó ese look a la panelista que estuvo cubriendo el mundial de fútbol de Qatar hace muy pocas semanas.

Nati Jota colegiala.jpg

En un segundo look, Nati Jota se mostró con una micro bikini negra que es realmente para el infarto y que hacía resaltar su figura.

Sin duda alguna, varios habrán tenido que llamar a su cardiólogo luega de estar imágenes que mostró Nati Jota en sus redes sociales.

Nati Jota micro bikini.jpg

Nati Jota fue mucho para el termómetro

Al igual que it girls como Tini Stoessel y Emilia Mernes que fueron de las primeras en llevar este estilo, Nati Jota se sumó a los looks colegialas.

Siguiendo los pasos de Tini que causó sensación con el outfit que eligió para su participación en El Hormiguero, Nati Jota lució una mini escocesa color lila súper jugada.

nati jota colegiala.jpg

La diosa decidió combinarla con un crop top lila al tono y la mostró posando súper sexy desde el ascensor de su edificio, uno de sus spots infaltables a la hora de fotografiarse.