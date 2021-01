Nati Jota publicó una foto en bikini y la destrozaron: "Muchas estrías"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJja4Cug8t9%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by NATI JOTA ♀️ (@natijota)

"Traumada toda mi adolescencia x mis estrías, usaba bikinis rarísimas para que me taparan. Lo bueno de estos giles es q nos confirman q lo q antes nos dolía ahora nos xupa un huevo", escribió contundente recibiendo el apoyo de sus miles de followers.

Días antes, Nati publicó una imagen junto a sus hermanas Cami y Luli Jota y realizó una profunda reflexión.

"Hermanitas @cami.jota @lulijota. Compartiendo con ellas un lugar que amo y que se van a cumplir 3 años que entreno ininterrumpidamente. Se me juntaron 3 amores ah re exagerada pero sí. Y ahora que me voy a la costa me llevo a mis hermanas conmigo y a Bigg en la app!! Cerrando el año más que feliz. Gracias x el aguante siempre", escribió emocionada.

La imagen enloqueció a los followers que no dudaron en poner likes y dejar comentarios halagando la belleza de las hermanas Jota. "Están más buenas que sueldo sin trabajar", "Diosas", "divinas", fueron algunos de los mensajes que escribieron los fans.