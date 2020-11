Murió Bert Belasco, actor de las series "Dr. House" y "Let's Stay Together"

https://imagesvc.meredithcorp.io/v3/mm/image?url=https%3A%2F%2Fstatic.onecms.io%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F6%2F2020%2F11%2F09%2FGettyImages-129416747.jpg

El portal Usa Today publicó un comunicado de prensa proporcionado por el teniente Matthew Pecka este lunes por la noche, en el que señalaban que la policía del Condado de Henrico había respondió a un llamado de un hotel en las afueras de Richmond, Virginia, por una emergencia médica.

“Al llegar, los socorristas encontraron a un hombre adulto, posteriormente identificado como Bert Belasco III, de 38 años, de Woodland Hills, California, fallecido”, informó el comunicado. Además, señalaban que el personal del hotel llamó al Centro de Comunicaciones de Emergencia, luego de que recibir una llamada para verificar el bienestar del Sr. Belasco cuando familiares y amigos no pudieron localizarlo.

De esta manera, encontraron el cuerpo sin vida del actor tendido en la cama de la habitación. También encontraron manchas de sangre en las sábanas. Las circunstancias de su muerte todavía no fueron esclarecidas y están investigando qué fue lo que ocurrió.

https://www.milenio.com/uploads/media/2020/11/11/bert-belasco-fallecio-anos-edad.jpg

“Con el corazón roto por la muerte de Bert Belasco, un joven talentoso y amable con el que tuve el placer de trabajar en numerosas ocasiones en #LetsStayTogether. ¡Abraza fuerte a tus seres queridos! Nunca se sabe qué puede pasar mañana”, tuiteó Jackée Harry, una de las actrices de la sitcom más famosa en la que intervino Belasco.

RonReaco Lee, otro compañero de reparto de Let’s Stay Together, escribió en Instagram: “Entristecido por la repentina muerte de Bert Belasco, una de las personas más amables que había. Si conocías a Bert, sabías dos cosas: le encantaba la película Los Cazafantasmas y le encantaba actuar, más que a cualquier actor que haya conocido. Y él también era muy bueno en eso. No hubo una escena que compartimos que no disfruté. Mis oraciones están con su papá, su madrastra y el resto de su familia y amigos. Descansa bien mi hermano, te fuiste demasiado pronto”.