Como si fuera poco la joven trans afirmó, además, que también tuvo relaciones la semana pasada con el delantero en Italia.

"Lo vi en 2019, y luego una cena la semana pasada en Milán, tuve sexo tres veces con Mauro Icardi. Soy escort, la primera vez la pagó, la segunda, la tercera no pagó, volvimos a hablar en una comida. Estábamos en la cama, un cóctel, una cerveza", detalló.

Luego contó: "En Italia la noticia que se separaron muchos periodistas italianos me escribieron, me preguntaron si es verdad que le gustan las chicas, las chicas trans, hubo escándalo en 2014 o 2015 con una chica trans Argentina. A Icardi le gustan las chicas trans, está con Wanda porque tiene miedo, es su manager, le mantiene todo, su vida profesional. Wanda me dijo que era una situación delicada, yo hablo con la verdad, no tengo miedo de nada. Me amenazo la primera vez por sus hijos, Icardi no me denunció".

"Me dijo que es libre, no le gusta hablar de su vida privada. No me gusta la falsedad, mira mis historias de Instagram, tengo fotos".