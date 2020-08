Diario UNO

Compartí Share on whatsapp





Copiado! Share on copy

La jurado del Cantando Moria Casán tuvo un accidente hot: se le escapó una lola mientras daba una devolución a una dupla participante. Sin embargo, la One se mostró despreocupada al notar la falla de vestuario que la dejó expuesta.

Te puede interesar: Florencia Peña calentó el finde con una foto súper atrevida: "hacé realidad tus fantasías"

Arrancó el Cantando 2020 y en su primera seman ya tuvo de todo: buenas y malas devoluciones, sorpresas, escándalos y promete traer mucho más. No obstante, Moria, una de las jurado del certamen de canto, protagonizó un embarazoso momento en el programa de este viernes, del que logró salir airosa con su característico histrionismo.

La One quedó con una lola al descubierto mientras le daba la devolución a Agustina Agazzani y Facu Mazzei, quienes interpretaron "Torero" de Chayanne. Federico Hoppe fue una de las personas que se dio cuenta de tremendo imprevisto y por eso fue a avisarle para que pueda solucionarlo.

Moria no se guardó nada e incluso decidió exponer al productor mientras daba su devolución: "Perdón, señor, se me engancha todo que vine con teta al aire. Bueno, con teta al aire, no. Con ropa interior que se usa, pero se me escapa", reconoció graciosamente.

Luego se dirigió al productor para contar que "viene a decirme… Hoppe, viniste a decirme que se me escapa la teta, papi. Ahí lo veo a Hoppe. Viniste a decirme eso. Bueno, se me escapa una teta, no importa, mi amor", expresó la jurado totalmente despreocupada.

Para cerrar la curiosa situación, Moria recurrió sin mencionarla a una de sus frases más famosas ("se cuelgan de mis tetas") al asegurar que "he mantenido a tanta gente con eso, que bueno… me la tapo con esto", advirtió agitando su bastón de brillantes.