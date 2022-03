Mica Viciconte quedó en el medio y piden su descalificación de MasterChef

El primero en complicar a la exCombate fue nada menos que Fabián Cubero, su pareja, quien publicó una foto en su cuenta de TikTok, en la que se ve lo ve junto a Mica vestida con el traje que usan los participantes en la gran final, y Donato De Santis -uno de los miembros del jurado- vestido de gala.

Mica-Viciconte-MasterChef2.jpg

Como si esto fuera poco, Rocío Marengo, amiga de la marplatense y exparticipante del certamen de Telefe también dio que hablar.

"¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toda! Guerrera, luchadora, gran jugadora. ¡Todo lo mejor! #micacampeona #micaenlafinal", escribió la pareja de Eduardo Fort en Instagram, dando a entender que su amiga se convirtió en una de las dos finalistas. Y aunque rápidamente borró el posteo, en diálogo con Ángel De Brito redobló la apuesta.

Mica-Viciconte-posteo-Rocio-Marengo-MasterChef.jpg

Rocío Marengo explicó los motivos de su publicación

"Leí por redes sociales que Mica estaba en la final, me puse contenta por ella, compartí una historia felicitándola. Y también felicitándola por todo su paso por este certamen que es tan difícil y que ella lo dio todo, estudió tanto, y se esforzó, y estuvo jugando todo embarazada, que es más difícil", explicó desde Chile.

"Nada, me alegré y lo compartí, porque me habían informado por las redes, y al toque Mica me dice '¿por qué me felicitas, si no salió, no pasó nada de eso?'. Bueno, así que nada, al toque lo bajé, y bueno, Angelito ya me había capturado mi historia y todas las redes sociales habían hablado sobre la misma", agregó e insistió con que Viciconte se merece levantar el trofeo.

Mica Viciconte habló al respecto

“Tantas especulaciones que ni idea por qué se crean o se dicen. Vivir el presente”, escribió la participante de MasterChef en Twitter y se desentendió del escándalo por las supuestas filtraciones.