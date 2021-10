¡Metió zoom! Barbie Vélez mostró sus calzas de espalda y reventó todo: "Potrísima"

De espaldas y mostrando su lomazo, Barbie Vélez cosechó miles de likes y elogios hacia su belleza y cuerpazo.

"Hermosa, divina, potrísima", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores así como su mamá que fue de las primeras en halagarla.

A casi dos semanas de haber celebrado su esperada boda con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez sigue revelando detalles de la ceremonia y de su flamante esposo. A través de su cuenta de instagram, la joven suele hablar con sus followers y resonder las dudas de sus fans.

EN esta ocasión, sus followers quisieron saber a qué se dedica Lucas Rodríguez y cuál es su trabajo. Divertida, Barbie Vélez reveló el misterio y sorprendió con la profesión del hijo de Fabián Rodríguez.

barbie velez boda look.jpg

"Recibo muchas preguntas sobre el trabajo de Lucas; él es productor y, en este momento, está haciendo una obra que se llama Trepadores, que es una comedia espectacular. ¡Vayan a verla, así de paso ayudan a la familia!", expresó, buena onda.

En la obra producida por Lucas y dirigida por Nazarena Vélez actúan Rodrigo Noya, Santiago Caamaño, Bautista Lena y Fede Barón.

Además, contó que casi se va de su propio casamiento y dio detalles de lo sucedido.

"Entré y me empecé a sentir muy mal. O sea, medio que sentí que me había bajado la presión y me dolía mucho la panza. Entonces, dije 'bueno, no voy a mezclar comidas, ni bebidas, porque quiero disfrutar la fiesta'. Así que comí muy poquito", detalló.

"Comí el plato principal que era algo que sentía que no me iba a hacer mal porque no era frito. Era una carne muy rica con unas papas a las crema. Comí eso que estaba espectacular, pero no quería comer mucho dulce ni nada frito porque me iba a hacer peor a la panza", contó Barbie quien no pudo disfrutar de las delicias de su fiesta.

Para concluir, la actriz declaró: "Pensé 'si me tengo que ir de mi propia fiesta porque me siento mal, me muero'. Por eso no estuve picoteando de todo. Es obvio que el dolor de panza era por los nervios. Ahora me doy cuenta y en el momento también me di cuenta, pero dije 'por las dudas, no me la quiero mandar'".