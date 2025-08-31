china suarez gol icardii Mauro Icardi mostró cómo la China Suárez festejó su gol: "¡Oh mi Dios!".

Como si no fuera suficiente, fue el mismo Mauro Icardi quien subió una de las imágenes del primer plano de la China viendo su partido escribiendo "oh mi Dios", frente a la belleza de su novia.

La foto de Mauro Icardi y la China que estalló la polémica

Una vez más, Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron una cena romántica en Estambul que inmortalizaron con una serie de imágenes posando de lo más cariñosos.

"No fue casualidad, el destino nos eligió", escribió Mauro Icardi junto al álbum que inmediatamente se llenó de comentarios lo que generó una drástica y llamativa decisión del jugador.

china suarez mauro foto polemica La polémica foto de Mauro Icardi y la China Suárez cenando en Estambul.

Mauro Icardi fue ocultar todos los mensajes que dejaron los usuarios e inhabilitar la opción para aquellos que quieran hacerlo en las próximas horas.

La impactante foto de la China Suárez en microbikini que explotó rumores de embarazo

La China y Mauro Icardi celebraron el flamante regreso del futbolista a las canchas con un álbum de fotos al rojo vivo desde su mansión.

Mauro Icardi jugó su primer partido en el Galatasaray tras la lesión que sufrió y metió un gol a los seis minutos. Feliz, lo celebró con una tarde de piscina junto a la China Suárez.

Una vez más, la pareja grito su amor a los cuatro vientos con una serie de imágenes apasionado al borde de la piscina de su nueva mansión en Estambul.

china suarez embarazo

Además de presumir su enamoramiento, una foto de Mauro Icardi abrazando la panza de la China Suárez y apoyando su cabeza sobre ella explotó los rumores de embarazo nuevamente. "Chan", escribió el periodista Pepe Ochoa sobre la postal que estalló la red.