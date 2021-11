Mauro Icardi confirmó su encuentro con la China Suárez y la mandó al frente: "Yo no definía y ella me ..."

Además, Mauro Icardi dio detalles de cómo comenzaron los mensajes con la China Suárez y aseguró que fue la joven quien lo presionó para tener un encuentro presencial.

MAURO ICARDI ROMPIÓ EL SILENCIO Y CONFIRMÓ TODO LO QUE PASÓ CON LA CHINA SUÁREZ, que adelantó Yanina

"Icardi me contó que en un momento sí, empezaron a hablar por redes sociales, que él empezó con un mensaje, que pensó que no le iba a contestar, pero que le respondió, y que le gustó.... Se ve que se calentó, o le pasó algo, porque las dos la siguieron hasta que se vieron", comenzó explicando Yanina Latorre en LAM.

"El fue muy concreto en lo que dijo. Me contó que la situación le divertía y que por eso la siguió, se prendió. ¿Pero qué pasó? Icardi dice que él no definía y que ella lo apuraba. Dice también que él hablaba cada tanto y no era muy concreto, pero ella sí, quería todo", siguió la angelita.

“Él me dijo ‘todo lo que dijiste es verdad, Jakob me esperó en el auto, yo reservé la habitación a nombre de Facundo Llorente, yo le regalé la remera rosa del PSG a la China’”, continuó sobre la información que había revelado el día anterior.

“Me dijo ‘pero acá hay un problema, si a vos no te lo dijo Wanda, esto lo está pasando la China’”, siguió sobre la fuente de Yanina.

Yanina Latorre sentenció respecto al análisis de Wanda e Icardi: “Ella lo que quiere es seguir teniendo quilombo porque quedó mal y todo el mundo la trata como la roba maridos”.