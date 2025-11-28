Inicio Farándula Martita Fort
Martita Fort se mostró en microbikini y arrasó con su figura

Martita Fort anticipó el verano y se la jugó con con la bikini más atrevida de la temporada 2026. Los detalles

La foto de Martita Fort en bikini de la que todos están hablando.

A pocos días del comienzo oficial del verano, Martita Fort subió la temperatura arrancando la temporada estival más sexy que nunca.

Convertida en una de las herederas e influencers más fashionistas del momento, Martita Fort sabe cómo lucir las últimas tendencias y esta vez no fue la excepción.

Martita Fort disfrutó de una tarde de sol y pileta aprovechando la oportunidad para presumir su tonificadísima figura, resaltada por su elección de bikini.

Martita Fort tomó sol y causó sensación.

Súper chic y minimalista, martita Fort eligió una microbikini de bombacha colaless con tiras anudadas blanco y negro y, como toque súper canchero, agregó lentes azules.

Martita Fort furiosa con Virginia Gallardo

Días antes, Martita Fort habló en los medios y hundió a Virginia Gallardo luego de que la ex vedette publicara una foto junto a Ricardo Fort, antes de las Elecciones Legislativas 2025.

Martita Fort apuntó contra Virginia Gallardo tras su foto con Ricardo Fort.

“Me parece bastante de cuarta. Mi papá hace 12 años que no está y ella podría haber puesto algo suyo... sobre todo porque dijo que quería desligarse de la imagen de mi papá. Podría haber hecho campaña política con otra cosa”, sostuvo Martita Fort en Puro Show.

Además, Martita Fort se refirió a la ausencia de Virgina Gallardo en el reality sobre Ricardo Fort que se estrenó en el 2024. "Cuando pasó lo de la serie, se quemó sola. Nadie habló de que ella no quiso aparecer porque no se le pagó. Yo tenía buena relación hasta hace un par de años, pero quiso cobrar por estar en un documental de mi papá, como no pudo, salió a decir que no quería hablar de él pero después hizo un programa entero hablando de él”, explicó Martita Fort sobre la decisión de Gallardo.

