Martita Fort fue por más, volvió a posar en bikini y causó sensación

Martita Fort y Felipe también aprovecharon para adelantar detalles de la serie que recorrerá la vida de su padre Ricardo y que los tendrá como protagonistas.

Además de sus declaraciones, los seguidores no pudieron dejar de notar el impactante look que Martita Fort eligió para la portada. La joven lució una bikini negra que combinó con una blusa transparente súper canchera.

Fanática de los tatuajes como su padre, la joven incluso mostró uno de sus últimos tattoos, un leopardo en su pierna derecha.

Ahora, Martita ha publicado una nueva imagen de la superproducción luciendo su atuendo con más detalles y sorprendiendo con un osado piercing en su ombligo.

"Extrañando escribió junto a la nueva publicación que una vez más se llenó de likes y comentarios.

Además,

se animó a responder las preguntas de sus followers y fiel a su estilo, no esquivó ninguna consulta y fue contundente con sus posturas.

Al igual que suele pasar cada vez Martita Fort se anima a hablar de su vida privada, los fanáticos quisieron saber sobre su día a día como heredera de una gran fortuna.

"¿Qué se siente ser millonaria?", le preguntó un usuario.

"No me gusta ser una persona ostentosa. Estoy feliz con lo que puedo conseguir y como estoy. Nada más. La verdad es que me genera mucha incomodidad cuando voy a programas o me hacen notas y me dicen: '¿Cuánto gastás?' o '¿Qué se siente ser millonaria?', ¿Qué gastos exuberantes hacés?'... No sé", se sinceró Martita Fort.

"No siento que sería mi lugar hablar de eso porque tengo 17 años. No da que empiece a decir ‘Ay, sí, gasto en esto’. Siento que aunque tenga la plata puedo dar una imagen un poco más humana. No creo que sea mi lugar el opinar de eso", concluyó, sin vueltas.