Luciana Salazar se puso un top infartante e incendió las redes

Luciana Salazar pasó unas vacaciones bomba y ya comienza a retomar su vida normal repleta de eventos de mucho glamour y trabajo, para los cuales la artista apuesta fuerte con sus looks. Si con el calor que hace no bastaba, Luli se encargó de que la temperatura suba, al menos en Instagram, con un top abierto y un pantalón muy apretado, que no dejó nada a la imaginación.