Lissa Vera reveló el difícil inicio de Bandana: "Nos decían que éramos gordas"

Lizardo Ponce, Lucía Villar y Lissa Vera homenajearon a Bandana y cantaron un mix

Tras la gran repercusión que tuvo su participación, Lissa realizó una entrevista radial y habló sobre el éxito de Bandana, pero también de los difíciles momentos que vivieron durante sus años de fama.

El grupo compuesto por Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, María Elizabeth "Lissa" Vera, Ivonne Guzmán, quien decidió no regresar, y Virginia da Cunha tuvo que soportar las críticas de los medios de comunicación: "En aquella época si nos cuestionaron los cuerpos, nos han dicho que éramos gordas. Y hoy miro las fotos de la época y era un palo", reveló en diálogo con Por si las moscas.

"A nosotras que éramos cantantes no nos importaba, pero sí había muchos cuestionamientos. Muchos cantantes y músicos grosos nos amaban, nos venían a ver, pero en la televisión no nos querían… Hasta salimos las ‘peor vestidas’ del 2002. Lo vivimos como pudimos y no teníamos mucho tiempo para detenernos a pensar porque trabajábamos mucho", expresó contundente.

"Creo que Bandana fue un fenómeno real, en un momento sociopolítico complicado Bandana demostró que se podía salir a cumplir un sueño. No había plata en la calle, en pleno trueque y la gente con lo poco que tenía venía a vernos a nosotras. Ese sentimiento que nos muestran las personas 20 años después es hermoso", cerró feliz por esta nueva etapa.