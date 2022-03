"Le deseó la muerte a Rinaldi", Marcela Tauro liquidó a Jorge Rial

Lejos de dejarlo pasar, Marcela Tauro volvió a hablar de sus años de trabajo con el conductor y lanzó una impactante revelación sobre la actitud de Rial con Daniel Rinaldi, ex panelista de Intrusos.

"Ustedes se horrorizan. Pero acá Jorge, al aire, le deseó la muerte a Rinaldi. Ahora va encaminado con lo que dijo antes", recordó la panelista. “¿Qué cosa peor que esa uno puede hacer?”, dijo Marcela Tauro en Intrusos.

Te puede interesar: "Lo disfruto como se me canta", Silvina Luna pateó el tablero y fue por todo

La amenaza de Jorge Rial a Nazarena Vélez

Nazarena Vélez recordó un tremendo episodio que vivió con Jorge Rial años atrás.

“Jorge me ayudó muchísimo. Pero tiene esa cosa que todos se preguntan ¿por qué le tienen miedo? A mí, un día me llamó y me dijo ¿vos medís 1.73? Bueno, te estoy preparando el cajón”, comenzó explicando Nazarena.

naza rial 1.jpeg

La mamá de Barbie Vélez se refirió al miedo que sienten varios famosos al hablar de Jorge Rial y dio detalles de la amenaza que recibió por parte del conductor.

"Rial empezaba a la 1 el programa y me hizo mier… como millones de veces. Hacía eso por cualquier cosa, porque me iba al programa de Viviana Canosa y no al de él. Y yo decía ‘¿de verdad estás hablando tanto? Y tiene una cosa mafiosa y él mismo se declara un mercenario”, cerró contundente.

Carmen Barbieri desafió a Jorge Rial

"Evité que fuera presa por evasión de impuestos", dijo el conductor furioso con la conductora de Mañanísima luego de que Carmen hablará de su separación y recodara el año que Rial la echo de América.

Lejos de dejar pasar su comentario, Carmen Barbieri redobló la apuesta y le dijo de todo a Jorge Rial.

"Despertaron al monstruo de Rial. Yo no le tengo miedo a nadie. Desde que estuve a punto de morir, dije 'el universo me dio una oportunidad más. ¿Qué me voy a enojar?'", comenzó diciendo Carmen.

"No iba a ir presa. Yo esto nunca lo conté, pero sí le agradecí a Rial, aunque diga cualquier cosa de mí. No me importa", siguió recordando su incidente.

"Jorge, decí lo que quieras, lo más feo, lo más negro, lo más profundo. Vení, vení, no te quedes con las ganas, pensando que soy mujer y que hay que cuidarla. Largá todo. Vení que te espero", expresó Carmen, desafiante.