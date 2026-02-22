Las fotos de Evangelina Anderson e Ian Lucas de las que todos están hablando

ian evangelista fiestaa Evangelina Anderson e Ian Lucas más cerca que nunca en la fiesta de Masterchef.

En las fotos que trascendieeron, se los puede ver abrazados, hablando muy cerca y disfrutando de la noche incluso ante los ojos de todos los periodistas y cámaras presentes.

¿Evangelina Anderson e Ian Lucas juntos en San Valentín?

Todo salió a la luz luego de que Evangelina Anderson publicara un video en sus redes donde se la ve bailando mientras prepara un asado en el departamento de Ian Lucas.

Según trascendió, la rubia habría llegado junto a su compañero de Masterchef Celebrity el Turco Hussain, quien luego se retiró.

Fue Paula Varela quien explicó todo en su cuenta de X asegurando incluso que Evangelina Anderson tenóa puesta a remera de Ian Lucas en la grabación. “¡Que rápido llega la data! ¡Es así! Llegó con el Turco a la casa de Ian, los vieron entrar y salir”, escribió en Twitter/X la periodista.

evangelina ian san valentin Evangelina Anderson se grabó en el departamento de Ian Lucas.

“El tema es que después volvió a entrar, pero ¡sola! Ahí está con casa de Ian, remera de Ian, short de Ian. ¿Para que lo sube? Los leo”, cerró sobre la story que Evangelina Anderson borró minutos despúes.

¿Qué pasó entre Evangelina Anderson e Ian Lucas en Masterchef Celebrity?

Luego de su breve participación en Masterchef Celebrity, Yanina Latorre fue testigo del vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas y ahora sacó a la luz lo que no se vio detrás de cámaras.

"Se terminó porque a Ian le molestó mucho que ella lo negaba todo el tiempo. Ella lo negaba y decía: 'No, lo hacemos por el show'. Y después con él dormían, pernoctaron, se visitaban asiduamente sus partes íntimas, que no está mal", arrancó Yanina en su programa de radio.

"Él quería que se sepa porque de hecho, no sé qué salió y qué no de mi paso por MasterChef porque estaba editado seguramente, y yo no me vi toda, pero él nunca me dijo que no en el programa", siguió sobre las intenciones de Ian Lucas.