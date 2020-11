La versión de Nicole Neumann sobre su megafiesta de 40 en Miami

https://static3.primiciasya.com/images/2020/11/2/OgLed3huD-700x000.jpeg

"Estoy muy bien, acá con las gordas, disfrutando de la playa, de mis gorditas, que son lo más lindo que tengo. Y después como todo, acá hay un montón de restricciones, de barbijo en todos lados, en tu playa, en tu mesa, igual que en Buenos Aires", agregó.

"Y los hoteles están al 50 por ciento, pero como el clima da acá podes estar siempre afuera, sentarte afuera, así que eso está bueno", señaló Nicole.

"Éramos seis creo, contando a mis hijas. No sé cuánta gente había, pero es un restaurant, acá sabes que no existe lo clandestino, y menos en un restaurante de un hotel tan conocido", describió sobre el festejo que hizo.

"Se hace lo que se puede hacer, lo que está permitido, y como les dije, acá está abierto pero no sé si al 50 o al 30. Digamos, lo que había es lo que estaba permitido, entran todos con barbijo, como a cualquier restaurant, cuando te sentas en tu mesa recién ahí te lo sacás", explicó Nicole.

"Está bueno aclararlo, porque acá un par de palos te tiraron porque dijeron va a festejar con 250 personas, tanto que se cuidaba y tanto escándalo que hacía", le dijo Andrea Campbell desde el piso.

"Ojalá tuviera tantos amigos en Miami chicos (risas). Aparte, igual, yo ya vine sabiendo que iban a decir 14 mil pavadas y que cada foto o cosa que se diga de mentira la gente ya se arma su fantasía de cosas de película que no son y no existen", indicó.

"Y dije sabes qué, no voy a escuchar nada, no me voy a hacer eco de nada, yo estoy tomando todas las medidas tal cual lo hago en Buenos Aires. Acá los casos están mucho más controlados, la situación está controlada, se vive de otra manera, de hecho está permitido venir. No hay nada que haya hecho que no esté permitido esté fuera de lugar", cerró Nicole.